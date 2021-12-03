Palwal News: नुक्कड़ नाटक से दिया नशामुक्त समाज का संदेश

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नूंह। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नीमका में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों और आमजन को नशे के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। कलाकारों ने युवाओं को शिक्षा, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। जिले के फिरोजपुर झिरका, इंडरी, नगीना, नूंह, पिनगवां, पुन्हाना और तावड़ू ब्लॉकों में भी नुक्कड़ नाटकों के जरिए अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय के प्राचार्य कुशलपाल सिंह ने अभियान की सराहना करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की।

संवाद न्यूज एजेंसी