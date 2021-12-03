Palwal News: रूपनगर नाटोली में मुख्य रास्ते पर जलभराव व कीचड़

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संवाद न्यूज एजेंसीबहीन। गांव रूपनगर नाटोली में मुख्य रास्ते पर पानी और कीचड़ जमा होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से रास्ते पर फिसलन बनी हुई है। इससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार, यह रास्ता आगे फरदड़ी गांव की ओर जाता है और गांव के अधिकतर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं।ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते पर पानी जमा होने से बुजुर्गों और बच्चों के फिसलकर गिरने व चोटिल होने का खतरा बना रहता है। लंबे समय से जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से समस्या का समाधान कराने की मांग की है।यह रास्ता काफी समय से ऐसा ही है। जलभराव होने के चलते आने जाने में परेशानी होती है संबंधित लोगो को इस समस्या का हल निकालना चाहिए। - फारूकबरसात में निकलना दुर्लभ हो जाता है। पानी से रास्ता भर जाता है। आमजन के आने-जाने का यह मुख्य रास्ता है। जलभराव होने से परेशानी होती है। - अरशदरास्ते में जलभराव होने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है। रास्ते में कीचड़ जमा होने के चलते निकलने में फिसल भी जाते हैं। - सैफसरपंच को इस बारे में कई बार अवगत कराया गया है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है । पानी निकासी के लिए खुद पंपसेट लगाना पड़ता है। - हारिसमामला संज्ञान में है। जल्द ही जूनियर इंजीनियर को भेजकर निरीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद पानी निकासी की उचित व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।- अंशु डागर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी