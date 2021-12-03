Palwal News: महिलाओं को बचाने में भिड़ीं दो कारें जलीं

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पलवल। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर शुक्रवार सुबह आटोहा गांव के पास सड़क पार कर रही महिलाओं को बचाने के चक्कर में दो सीएनजी कारें आपस में टकरा गईं। टक्कर के बाद दोनों कारों में आग लग गई और देखते ही देखते वे जलकर खाक हो गईं। गनीमत रही कि दोनों चालक समय रहते बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई।जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोटमन गांव निवासी नेतराम सीएनजी कार से पलवल आ रहे थे। उनके पीछे भिडूकी गांव निवासी प्रदीप भी कार से पलवल की ओर जा रहे थे। आटोहा गांव के पास कुछ महिलाएं अचानक सड़क पार करने लगीं। उन्हें बचाने के लिए नेतराम ने कार के ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान पीछे से आ रही प्रदीप की कार उनकी कार से टकरा गई।टक्कर के बाद दोनों कारों में आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण दोनों वाहन इसकी चपेट में आ गए। दोनों चालकों ने किसी तरह अपनी जान बचाई।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने सुचारू कराया।