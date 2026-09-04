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Palwal News: उपस्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी के बाद जमीन देने की सहमति

Fri, 04 Sep 2026 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:49 PM IST
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Consent to provide land on approval for sub-health centre
ख्वाजली कलां गांव के लोगों ने जमीन को लेकर की पंचायत
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संवाद न्यूज एजेंसी

पिनगवां। ख्वाजली कलां गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में राहत की खबर सामने आई है। गांव में उपस्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इसके निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है। ग्राम पंचायत ने बैठक आयोजित कर उपस्वास्थ्य केंद्र के लिए पंचायत की जमीन देने पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया है। उपस्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी मिलने पर ग्रामीणों ने सरकार और संबंधित अधिकारियों का आभार जताया है।

पंचायत ने जमीन के संबंध में विभाग को पत्र भी भेजा है। पत्र के माध्यम से बीडीपीओ पिनगवां और सीएमओ नूंह को मामले से अवगत कराया गया है। पंचायत ने उम्मीद जताई है कि जमीन संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपस्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की आगामी कार्रवाई जल्द शुरू होगी। ग्रामीण शोकत अली, असलम सरपंच प्रतिनिधि, सकील अहमद, इरफान खान और रफीक खान आदि ने बताया कि गांव में उपस्वास्थ्य केंद्र की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। मंजूरी मिलने से ग्रामीणों में खुशी है। उन्होंने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होना चाहिए, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।
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