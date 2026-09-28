Palwal News: लावारिस पशु को बचाने में पेड़ से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। चांदहट थाना क्षेत्र में मोहना-अमरपुर मार्ग पर शनिवार शाम आवारा पशु को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें राजवीर (52) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरकेश (37) ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
परिजनों के अनुसार, दोनों युवक शनिवार शाम करीब चार बजे बाइक से मोहना से अमरपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक बाइक के सामने लावारिस पशु आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने बाइक पर नियंत्रण खो दिया और बाइक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने राजवीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हरकेश की उपचार के दौरान मौत हो गई।
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चांदहट थाना प्रभारी अश्वनी ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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पलवल। चांदहट थाना क्षेत्र में मोहना-अमरपुर मार्ग पर शनिवार शाम आवारा पशु को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें राजवीर (52) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरकेश (37) ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
परिजनों के अनुसार, दोनों युवक शनिवार शाम करीब चार बजे बाइक से मोहना से अमरपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक बाइक के सामने लावारिस पशु आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने बाइक पर नियंत्रण खो दिया और बाइक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने राजवीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हरकेश की उपचार के दौरान मौत हो गई।
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चांदहट थाना प्रभारी अश्वनी ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।