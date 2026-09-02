हरियाणा: कॉलेजों में एडमिशन के लिए छात्रों को एक और मौका, अब इस दिन तक बढ़ी प्रवेश की तारीख

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उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और सरकारी, अनुदान प्राप्त तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र भेजा गया है। कई महाविद्यालयों और छात्रों की ओर से दाखिला पोर्टल दोबारा खोलने का अनुरोध किया गया था। इसे देखते हुए स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाई गई है।विभाग ने महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि शेष छात्रों को दाखिला प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा दी जाए। इससे वे निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे।