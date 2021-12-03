Mahendragarh-Narnaul News: यशदीप का आईआईटी में पीएचडी के लिए चयन

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सिहमा। गांव ढाणी फैजाबाद निवासी यशदीप का चयन खड़गपुर आईआईटी में हुआ है, जहां से यशदीप पीएचडी की पढ़ाई पूरी करेंगे। यशदीप ने जालंधर स्थित एलपीयू से हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान विषय में बीएससी व बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय से कृषि व्यवसाय में एमबीए किया है। उनके पिता मुकेश कुमार ने बताया कि यशदीप के चयन से गर्व का अहसास होता है। यशदीप ने बताया कि खड़गपुर आईआईटी में चयन किसी भी छात्र का सपना होता है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता व गुरुजनों को दिया। संवाद