रोड सेफ्टी क्विज से बढ़ेगी जागरूकता : भगत

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नारनौल। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी क्विज प्रतियोगिता 2026-27 के द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। ट्रैफिक थाना प्रभारी भगत सिंह की देखरेख में नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, कनीना और नांगल चौधरी के स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा संपन्न हुई। पुलिस प्रवक्ता नरेश ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक हुई। इसमें विद्यार्थियों के यातायात नियमों, संकेतों और सुरक्षित व्यवहार संबंधी ज्ञान को परखा गया। भगत सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता विद्यार्थियों को जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता बनाने में सहायक है। संवाद