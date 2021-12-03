टीबी के प्रति जागरुक करना जरूरी : प्रो. शमशेर

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महेंद्रगढ़। राजकीय महाविद्यालय में 16 हरियाणा बटालियन एनसीसी नारनौल के तत्वावधान में टीबी मुक्त अभियान चलाया गया। एनसीसी अधिकारी प्रो. कैप्टन शमशेर सिंह ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सैनीपुरा, 11 हट्टा बाजार, भगवान परशुराम चौक, बालाजी चौक, आईटीआई रोड, राव तुलाराम चौक और महाराणा प्रताप चौक से होकर महाविद्यालय पहुंची। कैडेटों ने टीबी मुक्त भारत का संदेश दिया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रो. बलजीत सिंह, सूबेदार परबिंद्र सिंह, हवलदार अन्नु राणा और महाविद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। संवाद