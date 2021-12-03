फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Stiff neck, cervical pain worsening in winter

Mahendragarh-Narnaul News: गर्दन में अकड़न, सर्दी में बढ़ रहा सर्वाइकल का दर्द

Thu, 15 Oct 2026 01:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
Stiff neck, cervical pain worsening in winter
महेंद्रगढ़। मौसम बदलने के साथ लोगों में गर्दन दर्द और सर्वाइकल की समस्या बढ़ने लगी है। ठंड में लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने, गलत तरीके से सोने और शारीरिक गतिविधियां कम होने से गर्दन में दर्द, अकड़न और मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत आ रही है। अस्पतालों में रोजाना औसतन 40 लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें बैठकर काम करने वाले लोगों के साथ बुजुर्ग और युवा भी शामिल हैं।
विज्ञापन

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. राहुल यादव ने बताया कि सर्दियों में लोग अक्सर शरीर को सिकोड़कर बैठते हैं। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, गर्दन झुकाकर काम करना और गलत तकिये के कारण गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। कई लोगों को सुबह उठकर गर्दन घुमाने में परेशानी होती है जबकि कुछ को दर्द गर्दन से कंधों और हाथों तक महसूस होता है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि शुरुआती दर्द और अकड़न को सामान्य समझकर छोड़ देने से परेशानी लंबे समय तक बनी रह सकती है। लगातार दर्द हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
ऐसे करें बचाव
डॉक्टर के अनुसार काम के बीच-बीच में उठकर चलें और गर्दन व कंधों को आराम दें। मोबाइल को आंखों के स्तर के करीब रखें, ताकि गर्दन ज्यादा न झुके। सोते समय गर्दन को सहारा देने वाला तकिया इस्तेमाल करें और शरीर को गर्म रखें।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed