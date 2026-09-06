Mahendragarh-Narnaul News: कॉलोनी के सौंदर्यीकरण पर होगा काम
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:47 PM IST
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महेंद्रगढ़। हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन सिसोठ की बैठक कॉलोनी के पार्क नंबर-1 में हुई। बैठक में कॉलोनी के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा हुई। सदस्यों ने मुख्य द्वार पर लगे नामकरण बोर्ड को दोबारा पेंट करवाकर कॉलोनी का नाम स्पष्ट लिखवाने का फैसला लिया। कॉलोनी को नगरपालिका में शामिल करवाने के लिए चेयरमैन से फिर मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा पानी सप्लाई मोटर और सीवरेज व्यवस्था ठीक करवाने, तीनों पार्कों में सफाई अभियान चलाने और मेन गेट के पास उगी खरपतवार हटवाने का निर्णय लिया गया। संवाद
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