Mahendragarh-Narnaul News: महिलाओं ने टोली बनाकर किया बाबा का गुणगान

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नारनौल। गोगा नवमी के पावन अवसर पर शनिवार को अग्रसेन चौक के पास नई मंडी में गोगा बाबा का मेला लगा। सुबह से ही मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। महिलाएं और पुरुष बच्चों के साथ गोगा बाबा की धोक लगाने पहुंचे। महिलाओं ने टोली बनाकर बाबा की महिमा का गुणगान किया। कई घरों में गोगा पर्व को लेकर कढ़ाई भी की गई। लोकमान्यता में गोगा बाबा को वीर योद्धा और सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में उनके प्रति आस्था है। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। संवाद