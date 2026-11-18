Mahendragarh-Narnaul News: स्वाद, संस्कृति के रंगों से सजा लघु भारत, देसी उत्पादों की दिखी झलक
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:01 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:01 PM IST
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महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुधवार को हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में ‘दोहान-2026’ राज्य स्तरीय खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों, लोक संस्कृति और कला की झलक प्रस्तुत की।
कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन राष्ट्रीय एकता और आपसी सद्भाव को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम का आयोजन छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय एवं पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग ने किया। कार्यक्रम का संयोजन छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. रेनू यादव और प्रो. अंकुश अंबरदार के मार्गदर्शन में हुआ।
आयोजन सचिव डॉ. अमित कुमार, डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नीरज करण सिंह और डॉ. कल्पना चौहान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
खाने की थाली बनी राज्यों की पहचान
खाद्य स्टॉलों पर विद्यार्थियों ने अपने-अपने राज्यों के पारंपरिक व्यंजन और खान-पान की विशेषताएं प्रस्तुत कीं। निर्णायक मंडल ने स्टॉलों का मूल्यांकन किया।
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मंच पर संस्कृति, कैनवास पर दिखे रंग
विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। चित्रकला प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाई। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन प्रो. रेनू यादव और प्रो. अंकुश अंबरदार के मार्गदर्शन में हुआ।
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कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन राष्ट्रीय एकता और आपसी सद्भाव को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम का आयोजन छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय एवं पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग ने किया। कार्यक्रम का संयोजन छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. रेनू यादव और प्रो. अंकुश अंबरदार के मार्गदर्शन में हुआ।
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आयोजन सचिव डॉ. अमित कुमार, डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नीरज करण सिंह और डॉ. कल्पना चौहान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
खाने की थाली बनी राज्यों की पहचान
खाद्य स्टॉलों पर विद्यार्थियों ने अपने-अपने राज्यों के पारंपरिक व्यंजन और खान-पान की विशेषताएं प्रस्तुत कीं। निर्णायक मंडल ने स्टॉलों का मूल्यांकन किया।
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मंच पर संस्कृति, कैनवास पर दिखे रंग
विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। चित्रकला प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाई। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन प्रो. रेनू यादव और प्रो. अंकुश अंबरदार के मार्गदर्शन में हुआ।