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Mahendragarh-Narnaul News: सेवा संकल्प अभियान के तहत स्कूलों में हुई मॉक ड्रिल

Tue, 22 Sep 2026 02:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:14 AM IST
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Mock drills conducted in schools under the 'Seva Sankalp Abhiyan'
फोटो 21जेएनडी04-मॉक ड्रिल के दौरान विद्या​र्थियों को आग बुझाने के तरीके बताते हुए दमकल कर्मचारी - फोटो : credit
जींद। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला में दमकल विभाग की ओर से स्कूलों में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम एवं मॉक ड्रिल हुई। दमकल कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को आग लगने के प्रमुख कारणों, आग से बचाव के उपायों, आपात स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों और अग्निशमन यंत्रों के सही उपयोग के बारे में जानकारी दी। नरवाना के दमकल केंद्र की ओर से पीएम श्री जीएमएसएसएस विद्यालय में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एलएफएम कुलदीप सिंह ने विद्यार्थियों को बताया कि आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत आसपास के लोगों को सचेत करना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। आपात स्थिति में डायल-112 पर सूचना देकर सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान एलएफएम राममेहर, एफओ प्रवीण कुमार, एफओ शम्मी, डीओ राजा सिंह, डीओ कमलजीत और एफएम सत्यवान मौजूद रहे। वहीं दमकल केंद्र जुलाना की ओर से एसजी उच्च विद्यालय जुलाना में भी अग्नि सुरक्षा के संबंध में मॉक ड्रिल एवं जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस दौरान एफओ संदीप कुमार तथा एफएम विनोद कुमार ने विद्यार्थियों को अग्नि सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। संवाद
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