Mahendragarh-Narnaul News: दस्तावेज लेकर बीएलओ से संपर्क करें मतदाता

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सतनाली। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत एसडीएम योगेश सैनी व बीडीपीओ जितेंद्र चौहान के मार्गदर्शन में सुपरवाइजर विजय कुमार पारीक ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग से नोटिस पाने वाले मतदाता उचित दस्तावेज लेकर जल्द बीएलओ से संपर्क करें, ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सके। नए वोट के लिए फॉर्म-6 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरने की जानकारी दी गई। बूथों पर बीएलओ ने मतदाताओं से फॉर्म-6, 7 और 8 प्राप्त किए। पारीक ने बताया कि 27 सितंबर को भी बूथों पर बैठक कर मतदाता सूची से संबंधित कार्य किया जाएगा। संवाद