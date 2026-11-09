Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़ में दिवाली के बाद दृश्यता घटकर 40 मीटर

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दिवाली की शाम करीब छह बजे से ही घर और दुकानें रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाने लगे थे। लक्ष्मी पूजन के बाद दीप जलाए गए और देर रात तक पटाखे चलते रहे। इससे वातावरण में धुआं और प्रदूषक कण बढ़ गए।शहर की सड़कों की हालत खराब है। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं रोड़ियां उखड़ी हैं। वाहन गुजरने के बाद करीब 50 सेकंड तक धूल के गुबार दिखाई देते हैं जिससे हवा की गुणवत्ता और बिगड़ रही है। प्रशासन की ओर से केवल गाइडलाइन जारी की गई हैं, जबकि पानी के छिड़काव जैसी गतिविधियां कहीं नजर नहीं आ रहीं।महेंद्रगढ़ के एसडीएम योगेश सैनी ने बताया कि मंगलवार से ही पानी का छिड़काव कराया जाएगा। इससे लोगों को परेशानी नहीं होगी और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन भी किया जाएगा। संवाद