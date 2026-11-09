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Mahendragarh-Narnaul News: दिवाली पर महेंद्रगढ़-कनीना क्षेत्र में दस जगह आग

Mon, 09 Nov 2026 11:30 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:30 PM IST
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Ten places caught fire in Mahendragarh-Kanina area on Diwali
फोटो संख्या:75- सतनाली क्षेत्र में  कड़बी में लगी आग-- स्रोत- कर्मचारी
महेंद्रगढ़। दिवाली पर आतिशबाजी के कारण महेंद्रगढ़ और कनीना क्षेत्र में दस अलग-अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। दमकल विभाग के कर्मचारी प्रदीप ने बताया कि रात भर में करीब दस फायर कॉल आईं जिन पर दमकल कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पाया। दिवाली को देखते हुए दमकल की टीमें पूरी तरह अलर्ट पर थीं।
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यहां-यहां लगी आग
-सतनाली में 11:42 बजे एक दुकान में आग लगी। 1:10 बजे तक मशक्कत कर काबू पाया गया। कुछ सामान जला, बाकी बचा लिया गया। शाम को ईंधन से भरी पांच ट्रॉलियां भी जल गईं।
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-आकोदा में पप्पू के खेत में रखी करीब 300 किलो कड़बी जली। दो गाड़ियों ने आग बुझाई।
-नांगल सिरोही में किसान रामनिवास की दो एकड़ कड़बी जली। पास रखी दो एकड़ कड़बी बचा ली गई।
-अटाली में राजेश की करीब डेढ़ एकड़ कड़बी में आग लगी।
-खातोद में सतीश की कड़बी में आग लगी।
-पायगा में एक प्लॉट में रखे ईंधन और कचरे में रात करीब 8:18 बजे आग लगी।
-नांगल माला में ईंधन में आग लगी।
-कोका (कनीना) में नरेश की तीन एकड़ कड़बी जली।
-उन्हाणी (कनीना) में मंजीत देवी की तीन एकड़ कड़बी जलकर राख हुई।
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