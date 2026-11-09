Mahendragarh-Narnaul News: चालक ने ही परिचालक के बैग में रखा था कट्टा, साजिश रचने का आरोपी गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:32 PM IST
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:32 PM IST
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नारनौल। हरियाणा रोडवेज बस के परिचालक के बैग से अवैध देसी कट्टा मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि परिचालक को आपसी रंजिश के चलते साजिश के तहत फंसाया गया था।
पुलिस के अनुसार बस चालक ने ही कथित तौर पर परिचालक के बैग में कट्टा रखकर पुलिस को सूचना दी थी। मामले में सीआईए महेंद्रगढ़ की टीम ने चालक जितेंद्र निवासी गांव पचगांव जिला चरखी दादरी को गिरफ्तार किया है।
डीएसपी मुख्यालय भारत भूषण ने बताया कि 6 नवंबर को डायल-112 पर हिसार से जयपुर जा रही रोडवेज बस में अवैध हथियार होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सिंघाना रोड पर बस रुकवाकर तलाशी ली तो परिचालक के बैग से देसी कट्टा बरामद हुआ। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
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जांच में सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ से पता चला कि 2 नवंबर को चालक और परिचालक के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश में चालक जितेंद्र ने कथित तौर पर परिचालक को फंसाने की योजना बनाई। पुलिस ने 7 नवंबर को आरोपी को गांव पचगांव से गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश कर आगे की जांच की जा रही है।
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पुलिस के अनुसार बस चालक ने ही कथित तौर पर परिचालक के बैग में कट्टा रखकर पुलिस को सूचना दी थी। मामले में सीआईए महेंद्रगढ़ की टीम ने चालक जितेंद्र निवासी गांव पचगांव जिला चरखी दादरी को गिरफ्तार किया है।
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डीएसपी मुख्यालय भारत भूषण ने बताया कि 6 नवंबर को डायल-112 पर हिसार से जयपुर जा रही रोडवेज बस में अवैध हथियार होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सिंघाना रोड पर बस रुकवाकर तलाशी ली तो परिचालक के बैग से देसी कट्टा बरामद हुआ। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
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जांच में सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ से पता चला कि 2 नवंबर को चालक और परिचालक के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश में चालक जितेंद्र ने कथित तौर पर परिचालक को फंसाने की योजना बनाई। पुलिस ने 7 नवंबर को आरोपी को गांव पचगांव से गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश कर आगे की जांच की जा रही है।