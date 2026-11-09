Mahendragarh-Narnaul News: दो साल से टूटा पड़ा पशु अस्पताल का रैंप, पशुपालक परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके कारण रोजाना 20-25 पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं को अस्पताल के अंदर ले जाने में परेशानी होती है। खासकर बड़े और घायल पशुओं को अंदर ले जाना मुश्किल हो गया है।ग्रामीण पशुपालक सुनील, रामनिवास और महेंद्र ने बताया कि इस अस्पताल में आसपास के 4-5 गांवों के पशुपालक अपने पशुओं का इलाज करवाने आते हैं। छोटे पशुओं को तो किसी तरह उठाकर अंदर ले जाया जा सकता है लेकिन बड़े पशुओं को टूटे रैंप से ले जाना आसान नहीं है।रैंप पर बिखरी ईंटों और बाहर निकले सरिये से पशुओं के घायल होने का डर बना रहता है। ऐसे में कई पशुपालकों को मजबूरी में निजी डॉक्टरों से महंगा इलाज करवाना पड़ता है।पशुपालकों का कहना है कि इस समस्या को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ग्राम पंचायत को कई बार मौखिक व लिखित रूप से शिकायत दी जा चुकी है। सरपंच को भी मौके की फोटो दिखाकर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन दो साल बीतने के बाद भी रैंप की मरम्मत नहीं हुई। विभाग और पंचायत के बीच जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त और पशुपालन विभाग के उपनिदेशक से रैंप का जल्द पुनर्निर्माण करवाने की मांग की है। इसके अलावा अस्पताल में बैठने की व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई है।वर्जन:पशु अस्पताल के सामने रैंप टूटा हुआ है। पशुपालकों को कई महीनों से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रैंप टूटने के कारण उन्हें पशुओं को लेकर पिछले रास्ते से अस्पताल आना पड़ता है। इस बारे में पंचायत और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। जल्द ही समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा।-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, पशु चिकित्सक, पशु अस्पताल, बाछौद