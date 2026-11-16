Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Union Minister Rao Inderjit to reach Budhwal today

Mahendragarh-Narnaul News: आज बूढ़वाल पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत

Mon, 16 Nov 2026 01:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
Union Minister Rao Inderjit to reach Budhwal today
नांगल चौधरी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह 16 नवंबर को गांव बूढ़वाल पहुंचेंगे। यहां वे अपने समर्थक मखनलाल चौधरी के आवास पर आयोजित जलपान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह, नारनौल विधायक ओमप्रकाश यादव, बावल विधायक डॉ. कृष्ण कुमार और पटौदी विधायक बिमला चौधरी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री शाम करीब 6 बजे गांव पहुंचेंगे। इस दौरान वे ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने और आपसी तालमेल से काम करने का संदेश देंगे। जलपान कार्यक्रम के बाद वे नसीबपुर शहीद स्मारक पहुंचेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed