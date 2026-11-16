Mahendragarh-Narnaul News: विनोद सैनी आत्महत्या मामले में मंगलामुखी समाज ने दी सफाई, बोले- हमें गलत फंसाया जा रहा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंगलामुखियों ने कहा कि आत्महत्या की घटना के बाद उन्हें धार्मिक एवं किन्नर समाज का प्रधान बताकर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि यह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंगलामुखी समाज में पुरुष या महिला प्रधान नहीं बन सकते बल्कि समाज का मंगलामुखी ही प्रधान होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विनोद सैनी पहले भी उन्हें प्रताड़ित करता था। इस संबंध में कई बार शिकायतें दी गई थीं और विनोद सैनी की ओर से माफी मांगने की बात भी कही गई थी।उन्होंने दावा किया कि अब उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों के पीछे उन्हें फंसाने की मंशा है। मंगलामुखी समाज के प्रतिनिधियों ने विनोद सैनी पर उनके साथ मारपीट करने, जबरन परेशान करने और पैसे छीनने जैसे आरोप भी लगाए। उन्होंने मांग की कि जांच में इन सभी पहलुओं को शामिल किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।गौरतलब है कि इससे पहले नारनौल में विनोद सैनी पक्ष के अधिवक्ता और अन्य लोगों ने पत्रकार वार्ता कर मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। उन्होंने गिरफ्तारी के लिए सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई नहीं होने पर मार्च निकालने की चेतावनी दी थी।वहीं, भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान मंगलामुखी समाज ने प्रशासन से बिना किसी दबाव और भेदभाव के निष्पक्ष जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।