Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   On the occasion of the Chhath festival, womenOn the occasion of the Chhath festival, women offered 'arghya' to the setting sun. offered 'arghya' to the setting sun.

Mahendragarh-Narnaul News: छठ पर्व पर महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

Mon, 16 Nov 2026 01:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
On the occasion of the Chhath festival, womenOn the occasion of the Chhath festival, women offered 'arghya' to the setting sun. offered 'arghya' to the setting sun.
महेंद्रगढ़/कनीना। छठ पर्व को लेकर महेंद्रगढ़ और कनीना क्षेत्र में पूर्वांचल के लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। रविवार शाम व्रती महिलाओं ने रामेश्वरदास सिरसवाला जोहड़ पर पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ मैया की विधि-विधान से पूजा की। महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और संतान की लंबी उम्र की कामना की।
विज्ञापन

छठ पूजा को लेकर महिलाओं ने कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। पूजा के लिए फल, फूल, शृंगार सामग्री और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी की गई। रविवार को महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ पूजा की सामग्री लेकर जोहड़ परिसर पहुंचीं।
विज्ञापन

यहां पारंपरिक तरीके से पूजा की गई और सूर्य देव को अर्घ्य दिया गया। घाट पर छठ के पारंपरिक गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ पर्व मनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कनीना और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल के कई परिवार रोजगार के सिलसिले में रहते हैं। दिवाली पर इनमें से कई परिवार अपने पैतृक गांव चले गए, जबकि कुछ परिवारों ने यहीं रहकर छठ पर्व मनाया।
सपना, कंचन, रानी, मीरा, सरिता, शोभा, बजरंगी, महेश, राहुल और बैजनाथ ने बताया कि छठ पर्व में व्रती महिलाएं कठिन नियमों का पालन करते हुए भगवान सूर्य और छठ मैया की पूजा करती हैं। इस दौरान शुद्धता, स्वच्छता और संयम का विशेष ध्यान रखा जाता है।

उन्होंने बताया कि छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। यह पर्व प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार जताने का भी प्रतीक है। सोमवार सुबह महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसके बाद पूजा संपन्न होगी और व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed