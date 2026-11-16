Mahendragarh-Narnaul News: छठ पर्व पर महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

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छठ पूजा को लेकर महिलाओं ने कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। पूजा के लिए फल, फूल, शृंगार सामग्री और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी की गई। रविवार को महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ पूजा की सामग्री लेकर जोहड़ परिसर पहुंचीं।यहां पारंपरिक तरीके से पूजा की गई और सूर्य देव को अर्घ्य दिया गया। घाट पर छठ के पारंपरिक गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ पर्व मनाया।कनीना और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल के कई परिवार रोजगार के सिलसिले में रहते हैं। दिवाली पर इनमें से कई परिवार अपने पैतृक गांव चले गए, जबकि कुछ परिवारों ने यहीं रहकर छठ पर्व मनाया।सपना, कंचन, रानी, मीरा, सरिता, शोभा, बजरंगी, महेश, राहुल और बैजनाथ ने बताया कि छठ पर्व में व्रती महिलाएं कठिन नियमों का पालन करते हुए भगवान सूर्य और छठ मैया की पूजा करती हैं। इस दौरान शुद्धता, स्वच्छता और संयम का विशेष ध्यान रखा जाता है।उन्होंने बताया कि छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। यह पर्व प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार जताने का भी प्रतीक है। सोमवार सुबह महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसके बाद पूजा संपन्न होगी और व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी।