Mahendragarh-Narnaul News: मोटरसाइकिल चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:29 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:29 AM IST
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माछरौली। थाना माछरौली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दो आरोपियों गौरव निवासी रेवाड़ी और ललित निवासी सेहंलगा, जिला महेंद्रगढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। थाना माछरौली के जांच अधिकारी संदेश कुमार ने बताया कि भीम निवासी कन्होरी, जिला रेवाड़ी ने शिकायत दी थी कि उनका भाई 28 अगस्त को मोटरसाइकिल लेकर लुहारी स्थित कंपनी में गया था। उसने मोटरसाइकिल कंपनी की पार्किंग में खड़ी की थी। कुछ समय बाद वापस आने पर मोटरसाइकिल पार्किंग से गायब मिली। आरोपियों को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत झज्जर में पेश किया जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। संवाद
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