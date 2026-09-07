Mahendragarh-Narnaul News: 21 हजार रुपये की कुश्ती अंकुश व आशु के बीच बराबरी पर छूटी

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मेले में लांग जंप, दौड़ व दूसरे खेल भी हुए। मेला कमेटी व गांव के कई लोगों ने विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया। मेले में गांव के लोगों के अलावा दूर-दराज के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। संवाद

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मंडी अटेली। खोड़ स्थित जाहरवीर गोगा जी के मेले में अनेक खेल कूद प्रतियोगिता हुईं। इसके अलावा मेले में गोगा जी के स्थान पर लोगों ने गुलगुले व खीर का प्रसाद चढ़ाया। मेले में 21 हजार रुपये की कुश्ती अंकुश रेवाड़ी व आशु रोहतक के बीच बराबरी पर छूटी। वहीं 11 हजार रुपये की कुश्ती त्रिपुडी के पहलवान अंकित ने जीती। इसके अलावा 51 रुपये से कुश्तियां भी हुईं।