Mahendragarh-Narnaul News: 21 हजार रुपये की कुश्ती अंकुश व आशु के बीच बराबरी पर छूटी
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:43 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:43 PM IST
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मंडी अटेली। खोड़ स्थित जाहरवीर गोगा जी के मेले में अनेक खेल कूद प्रतियोगिता हुईं। इसके अलावा मेले में गोगा जी के स्थान पर लोगों ने गुलगुले व खीर का प्रसाद चढ़ाया। मेले में 21 हजार रुपये की कुश्ती अंकुश रेवाड़ी व आशु रोहतक के बीच बराबरी पर छूटी। वहीं 11 हजार रुपये की कुश्ती त्रिपुडी के पहलवान अंकित ने जीती। इसके अलावा 51 रुपये से कुश्तियां भी हुईं।
मेले में लांग जंप, दौड़ व दूसरे खेल भी हुए। मेला कमेटी व गांव के कई लोगों ने विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया। मेले में गांव के लोगों के अलावा दूर-दराज के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। संवाद
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मेले में लांग जंप, दौड़ व दूसरे खेल भी हुए। मेला कमेटी व गांव के कई लोगों ने विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया। मेले में गांव के लोगों के अलावा दूर-दराज के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। संवाद
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