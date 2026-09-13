Mahendragarh-Narnaul News: सीएम के स्वागत को सैनी समाज जुटेगा एकजुट
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:06 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:06 PM IST
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नारनौल। राष्ट्रीय सैनी सभा हरियाणा, जिला महेंद्रगढ़-नारनौल की बैठक रविवार को जिला अध्यक्ष संजय सैनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक जिला उपाध्यक्ष मुकेश सैनी के कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें 17 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नारनौल आगमन को लेकर स्वागत कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई।
प्रदेश सचिव डॉ. राजेंद्र सैनी ने पदाधिकारियों और सदस्यों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने गांवों से अधिक से अधिक लोगों को साथ लेकर सैनी सभा भवन, रेवाड़ी रोड, नारनौल पहुंचें और मुख्यमंत्री का स्वागत करें।
जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानसिंह सैनी और मुकेश सैनी ने कहा कि समाज की एकजुटता से कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सकता है। जिला महासचिव विजय सैनी और मीडिया प्रभारी एडवोकेट मुकेश सैनी ने भी पदाधिकारियों से आपसी तालमेल के साथ जिम्मेदारी निभाने की अपील की।
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प्रदेश सचिव डॉ. राजेंद्र सैनी ने पदाधिकारियों और सदस्यों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने गांवों से अधिक से अधिक लोगों को साथ लेकर सैनी सभा भवन, रेवाड़ी रोड, नारनौल पहुंचें और मुख्यमंत्री का स्वागत करें।
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जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानसिंह सैनी और मुकेश सैनी ने कहा कि समाज की एकजुटता से कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सकता है। जिला महासचिव विजय सैनी और मीडिया प्रभारी एडवोकेट मुकेश सैनी ने भी पदाधिकारियों से आपसी तालमेल के साथ जिम्मेदारी निभाने की अपील की।
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