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Mahendragarh-Narnaul News: मेडिकल कॉलेज की सड़क होगी चौड़ी, राजस्थान बॉर्डर तक भी सुधरेगी सड़क

Tue, 20 Oct 2026 11:46 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:46 PM IST
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The road to the medical college will be widened, and the road leading up to the Rajasthan border will also be improved.
फोटो नंबर-03नारनौल से मेडिकल कॉलेज कोरियावास जाने वाला मार्ग। संवाद
नारनौल। कोरियावास स्थित मेडिकल कॉलेज को हरियाणा के साथ राजस्थान से जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा करने की योजना पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद जगी है। कॉलेज में ओपीडी सेवाएं शुरू होने के बाद इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा है।
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मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही को देखते हुए नारनौल से मेडिकल कॉलेज तक सड़क को फोरलेन करने और राजस्थान सीमा तक चौड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई है।
लोक निर्माण विभाग ने मेडिकल कॉलेज तक सड़क को फोरलेन करने के लिए 33 करोड़ रुपये जारी होने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं मेडिकल कॉलेज से राजस्थान बॉर्डर तक मौजूदा सड़क को चौड़ा करने के लिए 3.65 करोड़ रुपये का टेंडर दिया जा चुका है। इस हिस्से में सड़क की चौड़ाई 5 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर की जाएगी। विभाग के मुताबिक इसी माह निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
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मेडिकल कॉलेज में ओपीडी शुरू होने के बाद अन्य सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। जैसे-जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी, मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही और बढ़ेगी। नारनौल से मेडिकल कॉलेज तक का यह रास्ता हरियाणा के साथ राजस्थान से आने वाले लोगों के लिए भी अहम है।
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सड़क की क्षमता बढ़ने से ट्रैफिक सुगम होगा और मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सकेंगे। इसका फायदा कॉलेज के आसपास के गांवों के साथ राजस्थान सीमा से सटे गांवों को भी मिलेगा। बेहतर सड़क से वाहनों की बढ़ती आवाजाही को व्यवस्थित करने में भी मदद मिलेगी।

वर्जन:
कोरियावास मेडिकल कॉलेज तक सड़क को फोरलेन करने के लिए 33 करोड़ रुपये की राशि जारी होने के बाद निर्माण से संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज से राजस्थान बॉर्डर तक सड़क चौड़ी करने के लिए 3.65 करोड़ रुपये का टेंडर आवंटित किया गया है। इस हिस्से में सड़क की चौड़ाई पांच मीटर से बढ़ाकर सात मीटर की जाएगी। -नरेंद्र कुमार, एसडीओ, लोक निर्माण विभाग नारनौल।
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