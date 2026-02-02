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Mahendragarh-Narnaul News: भगवान नारायण की लीलाओं से दिया सेवा का संदेश

Thu, 15 Oct 2026 01:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:01 AM IST
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The message of service is given through the pastimes of Lord Narayana.
फोटो संख्या:79- ठाकुर जी मंदिर  में श्रद्धालुओं को कथा सुनाते कथावाचक स्वामी कमलदास--स्रोत- आयो
महेंद्रगढ़। मोहल्ला ढाणी स्थित श्री ठाकुर मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य में नौ दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन संत स्वामी कमलदास बापू ने सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान नारायण के जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भगवान नारायण धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। उनकी लीलाएं मनुष्य को अच्छे कर्म करने और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा देती हैं। मुख्य यजमान जनरैल सिंह सेन रहे। इस अवसर पर मंदिर कमेटी प्रधान पप्पू यादव, गोलिया यादव, टोनी, लीलाराम सैनी, सतीश सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
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