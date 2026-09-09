Mahendragarh-Narnaul News: डेंगू से बचाव का सबसे आसान तरीका, पानी जमा न होने दें
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 11:59 PM IST
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महेंद्रगढ़। गांव डुलाना में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंगू व मलेरिया से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। स्वास्थ्य कर्मी मुकेश चौहान ने ग्रामीणों को बीमारियों के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, इसलिए घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण शिविर भी लगाया गया। सीएचओ पूनम रैबारी, मुकेश चौहान और महिला स्वास्थ्य कर्मी सोनू ने बच्चों का समय पर टीकाकरण कराने की अपील की। टीम ने जागरूकता पंपलेट भी बांटे।
ग्रामीणों को कूलर सप्ताह में एक बार साफ करने, गमले, टंकी, होदी और फ्रिज की वेस्टेज ट्रे में पानी जमा न होने देने की सलाह दी गई। सोते समय मच्छरदानी लगाने और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने को कहा गया। बुखार होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में रक्त जांच कराने की अपील की गई। इस मौके पर आशा वर्कर सुमन देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिंटो देवी, सरोज, फूलपति सहित कई ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं।
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आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण शिविर भी लगाया गया। सीएचओ पूनम रैबारी, मुकेश चौहान और महिला स्वास्थ्य कर्मी सोनू ने बच्चों का समय पर टीकाकरण कराने की अपील की। टीम ने जागरूकता पंपलेट भी बांटे।
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ग्रामीणों को कूलर सप्ताह में एक बार साफ करने, गमले, टंकी, होदी और फ्रिज की वेस्टेज ट्रे में पानी जमा न होने देने की सलाह दी गई। सोते समय मच्छरदानी लगाने और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने को कहा गया। बुखार होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में रक्त जांच कराने की अपील की गई। इस मौके पर आशा वर्कर सुमन देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिंटो देवी, सरोज, फूलपति सहित कई ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं।
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