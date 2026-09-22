Mahendragarh-Narnaul News: 15 साल बाद भी अधूरा है 2 किमी का रास्ता
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:48 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:48 PM IST
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मंडी अटेली। गांव ताजपुर में अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों के लिए करीब 15 वर्ष पहले 100-100 वर्ग गज के करीब 200 प्लॉट आवंटित किए गए थे। इन प्लॉटों तक पहुंचने वाला करीब दो किलोमीटर लंबा रास्ता आज भी पूरी तरह पक्का नहीं हो पाया है। इसका लगभग एक किलोमीटर हिस्सा ही पक्का हुआ है।
अधूरे रास्ते के कारण बस्ती के लोगों के साथ किसानों और ढाणियों में रहने वाले परिवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश के दिनों में कच्चे रास्ते पर कीचड़ और पानी भर जाता है। इससे पैदल चलना और वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। रात के समय लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। रास्ते के आसपास जोहड़, खेत और ढाणियां भी हैं।
पूर्व सरपंच इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उनके कार्यकाल में रास्ते को पक्का करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन पर्याप्त अनुदान नहीं मिलने के कारण काम पूरा नहीं हो सका।
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ग्रामीण रामसिंह, सिंहराम, उमराव सिंह, श्रीचंद, कृष्ण, रोशन, सविता और कविता सहित अन्य लोगों ने स्थानीय विधायक एवं मंत्री आरती राव से शेष रास्ते को पक्का करवाने की मांग की है।
सरपंच राजकुमार टाइगर ने बताया कि उनके कार्यकाल में रास्ते का कुछ हिस्सा पक्का करवाया गया है। पंचायत के पास पर्याप्त ग्रांट नहीं होने से बाकी काम रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि बस्ती तक के पूरे रास्ते को पक्का करवाना उनकी प्राथमिकता है।
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अधूरे रास्ते के कारण बस्ती के लोगों के साथ किसानों और ढाणियों में रहने वाले परिवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश के दिनों में कच्चे रास्ते पर कीचड़ और पानी भर जाता है। इससे पैदल चलना और वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। रात के समय लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। रास्ते के आसपास जोहड़, खेत और ढाणियां भी हैं।
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पूर्व सरपंच इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उनके कार्यकाल में रास्ते को पक्का करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन पर्याप्त अनुदान नहीं मिलने के कारण काम पूरा नहीं हो सका।
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ग्रामीण रामसिंह, सिंहराम, उमराव सिंह, श्रीचंद, कृष्ण, रोशन, सविता और कविता सहित अन्य लोगों ने स्थानीय विधायक एवं मंत्री आरती राव से शेष रास्ते को पक्का करवाने की मांग की है।
सरपंच राजकुमार टाइगर ने बताया कि उनके कार्यकाल में रास्ते का कुछ हिस्सा पक्का करवाया गया है। पंचायत के पास पर्याप्त ग्रांट नहीं होने से बाकी काम रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि बस्ती तक के पूरे रास्ते को पक्का करवाना उनकी प्राथमिकता है।