Mahendragarh-Narnaul News: तनवी सिंह राज्य स्तरीय मंच संचालन
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:06 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:06 PM IST
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महेंद्रगढ़। गांव पाली निवासी तनवी सिंह का राज्य स्तरीय मंच संचालन कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। हरियाणा कला परिषद की ओर से कुरुक्षेत्र स्थित कला कीर्ति भवन में 19 और 20 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तनवी सिंह महेंद्रगढ़ जिले की एकमात्र चयनित छात्रा के रूप में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। तनवी सिंह के पिता श्याम सुंदर ने बताया कि वह गांव बलाना स्थित निजी स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा है। तनवी इससे पहले राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखा चुकी है। संवाद
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