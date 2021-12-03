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Mahendragarh-Narnaul News: भौड़ी की बणी में 20 को होगा विशाल मेला, विजेताओं पर बरसेगा इनाम

Sun, 13 Sep 2026 12:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:02 AM IST
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A grand fair will be held at Bhaudi ki Bani on the 20th; winners will be showered with prizes.
सिहमा। गांव भौड़ी की बणी में 20 सितंबर को जाहर वीर गोगा जी महाराज का विशाल मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आयोजकों ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रतियोगिताओं में नकद पुरस्कार तय किए हैं।
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लड़कियों की कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 31 हजार और द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 21 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। लड़कों की कामड़ा कुश्ती में विजेता को 31 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, लड़कों की कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम टीम को 1.51 लाख और द्वितीय टीम को एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
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बुजुर्गों की 100 मीटर दौड़ में प्रथम विजेता को 2100, द्वितीय को 1100 और तृतीय स्थान पाने वाले धावक को 500 रुपये दिए जाएंगे। लड़कों और लड़कियों की 800 मीटर दौड़ में भी इसी क्रम में 2100, 1100 और 500 रुपये के पुरस्कार रखे गए हैं।
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लॉन्ग जंप में लड़के और लड़कियां दोनों हिस्सा ले सकेंगे। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 2100, 1100 और 500 रुपये दिए जाएंगे। मेले में खेल प्रतियोगिताओं को लेकर ग्रामीणों और खिलाड़ियों में उत्साह है।
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