अनुशासन और समय-प्रबंधन से मिलेगी सफलता : प्राचार्य
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:02 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:02 AM IST
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नारनौल। राजकीय महाविद्यालय कृष्ण नगर में बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ओरियंटेशन कार्यक्रम हुआ। प्राचार्य डॉ. सुमन यादव ने विद्यार्थियों को कॉलेज की शैक्षणिक व प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने नियमित पढ़ाई, समय-प्रबंधन और अनुशासन को सफल विद्यार्थी जीवन की नींव बताया। प्राचार्य ने स्टाफ से परिचय कराते हुए शिक्षकों से संवाद बनाए रखने की सलाह दी। भूगोल प्रवक्ता डॉ. नरेश ने नई शिक्षा नीति, विषय चयन और बस पास सुविधा के बारे में बताया। विद्यार्थियों को सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अजय यादव ने किया। संवाद
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