Mahendragarh-Narnaul News: विद्यार्थियों ने दिए स्टार्टअप और आत्मनिर्भरता के मंत्र
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:43 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:43 AM IST
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नारनौल। बाबा खेतानाथ राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में उद्यमिता पखवाड़े के तहत वीरवार को भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और उद्यमिता, स्टार्टअप, नवाचार, स्वरोजगार व आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर अपने विचार रखे।संस्थान के प्राचार्य इंजीनियर अनिल यादव ने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा और नए विचारों को सही दिशा देना जरूरी है। तकनीकी शिक्षा के साथ उद्यमिता और नवाचार अपनाकर युवा खुद रोजगार हासिल करने के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकते हैं। संवाद
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