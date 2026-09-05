मोदी का सेवाकाल समर्पण की मिसाल : लक्ष्मण
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:25 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:25 PM IST
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नारनौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर नमो कमल कार्यालय में कार्यशाला आयोजित हुई। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि मोदी का 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन राष्ट्र सेवा और जनसेवा के प्रति समर्पण की मिसाल है। जिला प्रभारी वरुण श्योराण ने कार्यकर्ताओं से अभियान को सफल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष डॉ. यतेंद्र राव ने कहा कि अभियान के जरिए केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। संवाद
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