Mahendragarh-Narnaul News: किसान-मजदूर महापंचायत को लेकर गांवों में जनसंपर्क
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:23 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:23 PM IST
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मंडी अटेली। 26 अक्टूबर को रोहतक के नांदल भवन में होने वाली प्रदेश स्तरीय किसान-मजदूर-छात्र-युवा-महिला महापंचायत की तैयारियों को लेकर ताजपुर, फतेहपुर और तोबड़ा गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। लोगों को महापंचायत में शामिल होने का न्योता दिया गया। सभा में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव डॉ. व्रतपाल सिंह, छाजूराम रावत, एआईयूटीयूसी के जिला प्रधान मास्टर सुबे सिंह और बिजली उपभोक्ता मंच के जिला प्रधान डॉ. राजेंद्र प्रसाद खरब ने विचार रखे। वक्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी रोकने, फसलों की एमएसपी पर खरीद, किसानों को लाभकारी मूल्य, कर्जमाफी, सिंचाई व्यवस्था और बिजली निजीकरण रोकने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। साथ ही खाली पदों पर स्थायी भर्ती और मंडियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। संवाद
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