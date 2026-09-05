Mahendragarh-Narnaul News: जिला पार्षद ने टीन शेड के लिए 5 लाख की घोषणा की
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:26 PM IST
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कनीना। गांव खरकड़ा बास स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर में जाहरवीर गोगा की स्मृति में भंडारे और रागनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाजसेवी नेताजी अतरलाल व जिला पार्षद अजीत सिंह ने जाहरवीर गोगा की प्रतिमा पर चादर चढ़ाकर जनकल्याण की कामना की। राजेश शर्मा एंड पार्टी ने बाबा जाहरवीर, गुरु गोरखनाथ व भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का भजनों और रागनियों से गुणगान किया। जिला पार्षद अजीत सिंह ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अपने कोटे से मंदिर परिसर में पांच लाख रुपये की लागत से टीन शेड बनवाने की घोषणा की। बाद में श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। संवाद
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