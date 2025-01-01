Mahendragarh-Narnaul News: गोगामेड़ी मेले के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, महेंद्रगढ़ में भी रुकेगी
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:02 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:02 AM IST
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नारनौल। गोगामेड़ी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गोगामेड़ी से अलीगढ़ के बीच चलने वाली यह अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन महेंद्रगढ़ में भी ठहरेगी। इससे मेले में जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन संख्या 04749 गोगामेड़ी-अलीगढ़ अनारक्षित मेला स्पेशल 2 से 4 सितंबर तक तीन फेरे लगाएगी। यह गोगामेड़ी से शाम 7:05 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:50 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी।
वापसी में ट्रेन संख्या 04750 अलीगढ़-गोगामेड़ी अनारक्षित मेला स्पेशल 3 से 5 सितंबर तक तीन फेरे लगाएगी। यह अलीगढ़ से सुबह 6:30 बजे रवाना होकर शाम 5:30 बजे गोगामेड़ी पहुंचेगी।
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कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव
स्पेशल ट्रेन का ठहराव तहसील भादरा, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दिल्ली, गाजियाबाद, दादरी और खुर्जा जंक्शन पर होगा। ट्रेन में कुल 18 डिब्बे होंगे। इनमें 16 साधारण श्रेणी के डिब्बे और दो गार्ड डिब्बे शामिल हैं। रेलवे ने यह व्यवस्था गोगामेड़ी मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए की है।
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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन संख्या 04749 गोगामेड़ी-अलीगढ़ अनारक्षित मेला स्पेशल 2 से 4 सितंबर तक तीन फेरे लगाएगी। यह गोगामेड़ी से शाम 7:05 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:50 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी।
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वापसी में ट्रेन संख्या 04750 अलीगढ़-गोगामेड़ी अनारक्षित मेला स्पेशल 3 से 5 सितंबर तक तीन फेरे लगाएगी। यह अलीगढ़ से सुबह 6:30 बजे रवाना होकर शाम 5:30 बजे गोगामेड़ी पहुंचेगी।
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कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव
स्पेशल ट्रेन का ठहराव तहसील भादरा, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दिल्ली, गाजियाबाद, दादरी और खुर्जा जंक्शन पर होगा। ट्रेन में कुल 18 डिब्बे होंगे। इनमें 16 साधारण श्रेणी के डिब्बे और दो गार्ड डिब्बे शामिल हैं। रेलवे ने यह व्यवस्था गोगामेड़ी मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए की है।