डिग्री के साथ हुनर जरूरी, तभी रोजगार की राह आसान : डॉ. सूर्या

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मुख्य अतिथि डॉ. सूर्या ने कहा कि आज केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को संवाद कौशल, आत्मविश्वास, टीम भावना, व्यक्तित्व विकास और समस्या समाधान जैसे गुण भी विकसित करने चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने की अपील की। विज्ञापन

प्राचार्य इंजीनियर अनिल यादव ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में तकनीकी शिक्षा के साथ व्यावहारिक दक्षता जरूरी है। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी अनिल यादव ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों को उद्योगों की जरूरत समझने में मदद करते हैं। मुख्य अतिथि डॉ. सूर्या ने कहा कि आज केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को संवाद कौशल, आत्मविश्वास, टीम भावना, व्यक्तित्व विकास और समस्या समाधान जैसे गुण भी विकसित करने चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने की अपील की।प्राचार्य इंजीनियर अनिल यादव ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में तकनीकी शिक्षा के साथ व्यावहारिक दक्षता जरूरी है। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी अनिल यादव ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों को उद्योगों की जरूरत समझने में मदद करते हैं।

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नारनौल। बाबा खेतानाथ राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में सोमवार को अंतिम वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए रोजगार क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू हुआ। इन्फोसिस फाउंडेशन और सेंटरम फाउंडेशन के सहयोग से यह प्रशिक्षण 7 से 18 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ व्यावहारिक और रोजगार से जुड़े कौशल देना है।