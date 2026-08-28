श्रावणी उपाकर्म सनातन धर्म और वैदिक परंपरा का संस्कार : दिनेश

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ब्राह्मण सभा की ओर से शुक्रवार को ओम साईं राम स्कूल में श्रावणी उपाकर्म महोत्सव श्रद्धा और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विप्र समाज के अनेक लोगों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।बनारस से पहुंचे डॉ. आकाश शर्मा सहित अन्य आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सामूहिक हवन और ऋषि तर्पण करवाया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना में भाग लिया और धर्मलाभ प्राप्त किया।कार्यक्रम में सचिव नरेश शर्मा, उपप्रधान रमेश कौशिक, दीनदयाल शर्मा, इंद्रलाल शर्मा, नरेश नांगलमाला, सुधीर दीवान, रामप्रकाश शर्मा, नरेश शास्त्री, अतुल दीवान, कुलदीप शर्मा, गौरव शर्मा, दिलीप गोस्वामी सहित अनेक विप्र बंधु मौजूद रहे।