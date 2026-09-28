Mahendragarh-Narnaul News: वडनगर से गोद पहुंची सेवा संकल्प यात्रा, सीएम ने किया भव्य स्वागत

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कहा, यह केवल एक सामान्य मोटरसाइकिल यात्रा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में देश सेवा, राष्ट्र प्रथम की भावना का संदेश देने का माध्यम है। सीएम ने सैनिक, पूर्व सैनिक एवं उनके परिजनों को सम्मानित किया।भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाभाव को जन-जन तक पहुंचा रही है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि पिछले वर्षों में देश में कनेक्टिविटी में बदलाव आया है।पूर्व विधायक डॉ. अभय सिंह यादव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में पानी की उपलब्धता से कृषि क्षेत्र को लाभ मिला है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, लॉजिस्टिक हब और 152-डी सहित विकास कार्यों का उल्लेख किया।इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश, विधायक ओमप्रकाश यादव, विधायक कंवर सिंह यादव, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव समेत भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।कोरोना काल की उपलब्धियां भी गिनाईं : मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया। उन्होंने विकास और विरासत को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेन और अयोध्या, काशी विश्वनाथ धाम जैसे स्थलों के विकास का जिक्र किया।