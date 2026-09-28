Mahendragarh-Narnaul News: राधे-राधे के जयकारों से गूंजा किला रोड

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नारनौल। राधा कृष्ण प्रभात फेरी संगठन की ओर से रविवार को किला रोड से प्रभात फेरी निकाली गई। यजमान सतीश भल्ला ने परिवार सहित ठाकुर जी का पूजन किया और श्रद्धालुओं का चंदन तिलक लगाकर स्वागत किया। ढोल-मृदंग, झांझ-मंजीरों के साथ श्रद्धालु राधे-राधे का संकीर्तन करते हुए किला रोड से खड़ीखड़ी मोहल्ले तक पहुंचे। महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे भजनों पर झूमते नजर आए। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का स्वागत किया। राधा नाम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। संवाद