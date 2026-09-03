Mahendragarh-Narnaul News: जिला विज्ञान सेमिनार में सौम्या यादव प्रथम, दिव्या ने हासिल किया दूसरा स्थान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विद्यार्थियों ने नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और परिवहन के विद्युतीकरण जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। जिला विज्ञान विशेषज्ञ रवींद्र कुमार ने बताया कि दोनों विजेता विद्यार्थी 15 सितंबर को एससीईआरटी गुरुग्राम में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में महेंद्रगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) गुरुग्राम के तत्वावधान में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारनौल की ओर से सेमिनार आयोजित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विश्वेश्वर ने विजेता विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया और सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए।डॉ. विश्वेश्वर कौशिक ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, खोज और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। सेमिनार विद्यार्थियों को नए विषयों पर सोचने और अपने विचार आत्मविश्वास से रखने का अवसर देता है।