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Mahendragarh-Narnaul News: रागिनी कंपीटीशन में आरपीएस के सुरीले जीते, पीएमश्री टीम उप विजेता

Wed, 26 Aug 2026 11:27 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:27 PM IST
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RPS's 'Surile' team wins Ragini competition; PM-SHRI team finishes as runner-up.
फोटो संख्या:73- खंड स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी मुख्याति​थि एएसपी फैजल खान के साथ--
महेंद्रगढ़। शिक्षा विभाग की ओर से खातोद स्थित आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दो दिवसीय खंड स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ। मोनो एक्टिंग में एसएसएन माजरा ने पहला और आरपीएस महेंद्रगढ़ ने दूसरा स्थान हासिल किया।
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ग्रुप सांग में आरपीएस महेंद्रगढ़ प्रथम और श्री कृष्णा महेंद्रगढ़ द्वितीय रहा। रागिनी में आरपीएस महेंद्रगढ़ ने पहला और पीएम श्री महेंद्रगढ़ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। फैंसी ड्रेस में आरपीएम प्रथम और पीएम श्री महेंद्रगढ़ द्वितीय रहा। पेंटिंग प्रतियोगिता में आरपीएम की ईशा ने पहला और श्री कृष्णा की आराध्या ने दूसरा स्थान पाया।
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सोलो डांस में आरपीएस महेंद्रगढ़ प्रथम और पीएम श्री महेंद्रगढ़ द्वितीय रहा। ग्रुप डांस में भी आरपीएस महेंद्रगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि पीएम श्री महेंद्रगढ़ दूसरे स्थान पर रहा।
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मुख्यातिथि एएसपी फैजल खान ने कहा कि सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. पवित्रा राव ने की।
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