विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मार्ग पर दिनभर छोटे-बड़े वाहनों के साथ स्कूल बसों की आवाजाही रहती है। गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है। लोगों के अनुसार सड़क की खराब हालत से वाहनों के टायर फटने जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। दुपहिया वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को लेकर गुजरने वाली बसों को अधिक परेशानी होती है।दोहान नदी से मोहल्ला प्रजापत तक करीब 200 मीटर सड़क लंबे समय से खराब है। गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों को संभलकर निकलना पड़ता है। संबंधित विभाग को समस्या का समाधान करवाना चाहिए। बलबीर प्रजापत, दुकानदारयह मार्ग करीब 20 गांवों के लोगों के लिए शहर में आने-जाने का प्रमुख रास्ता है। सुबह और दोपहर स्कूल बसों की आवाजाही रहती है। सड़क की खराब हालत से बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। इसकी मरम्मत के बजाय जरूरत के अनुसार दोबारा निर्माण करवाया जाना चाहिए, ताकि लंबे समय तक राहत मिल सके। राहुल यादव, मोहल्ला सलीमाबादजल्द करवाया जाएगा सड़क का निर्माणनगरपालिका की ओर से सड़क निर्माण के लिए निविदा लगवाई जाएगी। निविदा पारित होने के बाद जल्द ही मार्ग का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानी न हो। रमेश सैनी, नगरपालिका अध्यक्ष, महेंद्रगढ़