Mahendragarh-Narnaul News: धर्म के प्रति जागरूकता के लिए किया वाचन
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:52 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:52 AM IST
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नारनौल। रामकरण दास कॉलोनी स्थित दादूवाली मंदिर में शनिवार को गीता पाठ का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गीता के श्लोकों का वाचन किया। जगदीश ने बताया कि दादूवाली मंदिर महात्मा रामकरण दास महाराज की तपोस्थली है। उनकी स्मृति में समय-समय पर गीता पाठ कराया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना और गीता का प्रचार-प्रसार करना है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या पर मंदिर में मेला लगता है। इस बार मेला 10 सितंबर को आयोजित होगा। कार्यक्रम में रामनिवास, मनोहर, गोबिंद राम, जयनारायण सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
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