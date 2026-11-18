Mahendragarh-Narnaul News: हुनर बनी पहचान, महिलाओं को रोजगार दे बना रही सशक्त
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:00 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:00 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नारनौल। विश्व महिला उद्यमिता दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करना व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। क्षेत्र में भी अनेक महिलाओं ने संघर्ष के रास्ते को चुनते हुए न केवल अपने व परिवार के जीवन को संवारा, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं।
किसी ने घर की चारदीवारी से निकलकर बुटीक शुरू किया, तो किसी ने डेयरी, ब्यूटी पार्लर, सिलाई केंद्र व खाद्य उत्पादों से अपनी पहचान बनाई। पूंजी की कमी भी नहीं रोक पाई।
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नारनौल। विश्व महिला उद्यमिता दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करना व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। क्षेत्र में भी अनेक महिलाओं ने संघर्ष के रास्ते को चुनते हुए न केवल अपने व परिवार के जीवन को संवारा, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं।
किसी ने घर की चारदीवारी से निकलकर बुटीक शुरू किया, तो किसी ने डेयरी, ब्यूटी पार्लर, सिलाई केंद्र व खाद्य उत्पादों से अपनी पहचान बनाई। पूंजी की कमी भी नहीं रोक पाई।
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