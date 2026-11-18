नारनौल। विश्व महिला उद्यमिता दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करना व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। क्षेत्र में भी अनेक महिलाओं ने संघर्ष के रास्ते को चुनते हुए न केवल अपने व परिवार के जीवन को संवारा, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं।किसी ने घर की चारदीवारी से निकलकर बुटीक शुरू किया, तो किसी ने डेयरी, ब्यूटी पार्लर, सिलाई केंद्र व खाद्य उत्पादों से अपनी पहचान बनाई। पूंजी की कमी भी नहीं रोक पाई।