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Mahendragarh-Narnaul News: शिविर में लोगों ने दर्ज कराईं समस्याएं

Sun, 04 Oct 2026 01:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:51 AM IST
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People registered their grievances at the camp.
फोटो नंबर- 11​शिविर का निरीक्षण करते जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा। स्रोत : प्रशासन
नारनौल। नांगल चौधरी के बीडीपीओ कार्यालय और एससी चौपाल में सेवा सेतु शिविर लगाया गया। अभियान के तहत जिले में अब तक 23 शिविर हो चुके हैं, जिनमें 2 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन और शिकायतें दर्ज कराईं। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी आवेदन किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से नजदीकी शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। 4 अक्टूबर को तीन और 5 अक्टूबर को एक शिविर आयोजित होगा। संवाद
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