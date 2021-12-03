Mahendragarh-Narnaul News: खुले बिजली तारों की चपेट में मोर, ग्रामीणों में रोष

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मंडी अटेली। गांव राता कलां में बिजली लाइन पर लगे खुले तारों की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार खुले तारों के कारण पहले भी कई मोर जान गंवा चुके हैं। सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र उर्फ वेदू ने बताया कि समस्या को लेकर बिजली विभाग को कई बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर केबल डालने से स्थिति सुधरी थी, लेकिन अब फिर खुले तारों के कारण हादसे हो रहे हैं। उन्होंने विभाग से खुले तार हटाकर केबल डालने की मांग की है। संवाद