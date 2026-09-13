कार्यकर्ता घर-घर पहुंचाएं पार्टी की नीतियां : सत्यवीर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:07 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
कनीना। जिला कांग्रेस कमेटी महेंद्रगढ़ की संगठनात्मक समीक्षा बैठक रविवार को खंड अध्यक्ष रामकिशन यादव के कार्यालय में जिलाध्यक्ष सत्यवीर यादव झुकिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने खंड व मंडल अध्यक्षों से संगठनात्मक रिपोर्ट और सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची मांगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आमजन की आवाज है और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर घर-घर तक पार्टी की नीतियां पहुंचानी चाहिए। महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. राजवती ने महिलाओं को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया। संवाद
विज्ञापन