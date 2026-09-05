Mahendragarh-Narnaul News: लंबी कूद में मोहन प्रथम और आदित्य रहे द्वितीय

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लड़कियों की 100 मीटर दौड़ में रीना नारनौल प्रथम और शीला कोटिया द्वितीय रहीं। लंबी कूद में मोहन सिंह गोहाना प्रथम और आदित्य कोटिया द्वितीय रहे जबकि एक अन्य वर्ग में सोनू झाड़ौदा प्रथम रहे।मटका दौड़ में रीना नारनौल ने बाजी मारी और मुस्कान कोटिया दूसरे स्थान पर रहीं। रस्साकशी में शक्तिमान सागरपुर की टीम विजेता बनी। खेल कमेटी सदस्य अप्पू यादव व रजत यादव ने बताया कि गांव में खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं।कमेटी सदस्यों ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में नरेश सरपंच, धर्मवीर, मनजीत सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।